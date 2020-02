I'm Sorry Goodbye

Intro : G Bm C Cm

G Bm

sebelum bertemu denganmu hidupku bahagia

F E Am

semenjak bertemu denganmu ku makin bahagia

Cm D Em D

semakin lama aku semakin tahu tentang engkau

A D

sedikit kecewa ternyata engkau tak baik

G Bm

pertama-tama semua manis yg engkau berikan

F E Am

membuat aku merasakan cinta sebenarnya

Cm D Em D

semakin hari semakin terungkap yg sesungguhnya

A D

ku makin kecewa ternyata kau penuh dusta

reff:

G

maafkan ku harus pergi

B Em

ku tak suka dengan ini

C

aku tak bodoh

Am D

seperti kekasihmu yg lain

G

terima kasih oh Tuhan

B Em

tunjukkan siapa dia

C

maaf kita putus

Am D G

so thank you so much I’m sorry, goodbye

G Bm

seribu cara kau membuaiku dengan puitis

F E Am

maybe kau lupa bahwa aku pun juga manusia

Cm D Em D

yg punya mata, punya hati, dan perasaan

A D

maaf aku pergi dan takkan untukmu lagi

Musik : Em Am D G Em Am D

repeat reff

