JAKARTA - Toy Story 4 berhasil menyabet penghargaan Best Animated Feature di Academy Awards ke-92. Mark Neilson, Josh Cooley dan Jonas Rivera selaku pembuat film menerima piala Oscar di Dolby Theatre, Los Angeles, Amerika Serikat pada Minggu (9/2/2020) waktu setempat.

"Kami sangat berterima kasih atas kehormatan ini dan kami berterima kasih kepada akademi karena menghormati film kami bersama dengan begitu banyak film yang indah," kata produser Mark Neilson seperti dikutip dari People.

Sementara sutradara Josh Cooley menyatakan rasa bangga karena telah membuat film khusus keluarga.

"Kami berharap petualangan Anda dengan Woody dan Buzz menjadi lebih mudah," imbuhnya.

Kemenangan film animasi produksi Pixar Animation Studios ini mengalahkan empat film nominator lainnya. Antara lain Klaus, Missing Link, How to Train Your Dragon:The Hidden World dan I Lost My Body.

Toy Story 4 masih mengisahkan tentang mainan Woody dan kawan-kawan. Dalam petualangan kali ini terjadi reuni tak terduga ketika Woody bertemu dengan teman yang lama hilang, Bo Peep saat mencari keberadaan teman mainan barunya, Forky.

