SEOUL - Aktris Jang Nara akhirnya menemukan tiga aktor utama yang akan beradu akting dengannya dalam Oh My Baby. Ketiga aktor itu adalah Go Joon (The Fiery Priest), Park Byung Eun (Voice 3), dan Jung Gun Joo (Extraordinary You).

Dalam drama tersebut, Jang Nara akan berperan sebagai Jang Ha Ri, seorang kepala redaksi sebuah majalah parenting. Dia kesohor karena kecantikan dan kepiawaiannya dalam bekerja.

Karena kariernya, Jang Ha Ri memutuskan untuk berhenti pacaran sejak 10 tahun lalu. Namun di balik karier cemerlangnya, dia tetap menyimpan keinginan untuk memiliki anak sendiri.

Go Joon berperan sebagai fotografer paruh waktu bernama Han Yi Sang. Dia sangat menikmati kehidupan lajangnya dan selalu bisa menemukan hobi baru untuk dilakoni. Pertemuan pertama Han Yi Sang dan Jang Ha Ri tidak berjalan mulus yang membuat mereka tak akur.

Baca juga: Setelah 2 Cameo, Kim Soo Hyun Pilih Psycho But It's Okay sebagai Proyek Comeback

Aktor Park Byung Eun akan melakoni karakter Yoon Jae Young, ahli pediatri sekaligus sahabat Jang Ha Ri. Meski kerap saling meledek, namun Jae Young dan Ha Ri tetap saling mendukung satu sama lain. Sementara Jung Gun Joo berperan sebagai Choi Gang Eu Tteum, karyawan baru di perusahaan tempat Jang Ha Ri bekerja. Dia digambarkan sebagai sosok yang sangat optimistis dan mengidolakan Jang Ha Ri sebagai atasannya. "Dengan terpilihnya Jang Nara, Go Joon, Park Byung Eun, dan Jung Gun Joo, kami sangat percaya diri dengan proyek ini. Kami akan segera menyapa penonton dengan drama indah ini," ujar perwakilan staf produksi Oh My Baby seperti dikutip dari Soompi, Jumat (7/2/2020). Mengusung genre komedi romantis, Oh My Baby berkisah tentang perempuan 39 tahun yang ingin memiliki anak tanpa menikah. Namun saat dia menyerah dengan kehidupan percintaan, tiga pria malah masuk dalam kehidupannya. Drama Oh My Baby akan menjadi kolaborasi antara penulis skenario Noh Sun Jae (Mirror of the Witch) dan sutradara Nam Ki Hoon (Voice 3).* Baca juga: Kim Nam Gil Syok Diisukan Menikah dengan Jang Nara