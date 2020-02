LOS ANGELES - Setelah membintangi serial How to Get Away from Murder musim keenam, Viola Davis akan segera memulai produksi serial terbarunya. Kali ini, dia didapuk menjadi Michelle Obama dalam drama First Ladies.

Serial yang akan tayang di Showtime itu berkisah tentang kehidupan seorang istri presiden Amerika Serikat. Di dalamnya, akan ditampilkan kehidupan personal seorang istri yang juga menjabat sebagai ibu negara.

“Sepanjang sejarah, istri presiden memiliki pengaruh yang sangat besar. Tidak hanya bagi pemimpin negara namun juga untuk negara yang dipimpinnya,” ungkap President Showtime Entertainment, Jana Winograde seperti dikutip dari The Hollywood Reporter, Kamis (6/2/2020).

Bergabungnya Viola Davis sebagai Michelle Obama, menurut Winograde, seperti mimpi yang menjadi kenyataan. “Kami sangat beruntung memiliki seseorang dengan bakat luar biasa untuk bermain dalam serial ini,” lanjutnya.

Pihak Showtime juga mengatakan, Viola Davis turut mengambil peran dalam produksi serial ini. Bersama suaminya, aktris 54 tahun tersebut menjabat sebagai eksekutif produser. Pada musim pertama, serial First Ladies akan fokus pada kisah kehidupan Michelle Obama, istri Barack Obama, presiden ke-44 Amerika Serikat. Selanjutnya, juga akan ditampilkan sosok Eleanor Roosevelt dan Betty Ford.