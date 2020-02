JAKARTA - Layaknya remaja pada umumnya, Vanesha Prescilla juga kerap mengalami putus cinta. Rasa sakit hati yang dialami ketika cinta kandas selalu tak dipusingkan oleh pemeran Milea ini.

"Kalau itu (mantan) membuat kita sakit hati terus menerus, kenapa harus dipikirin. Maksudnya kan kita harus love our self gitukan, jadi kalau ada yang membuat kita bingung, sakit hati terus-terusan, ngapain diikutin, move on," ungkap Vanesha Prescilla di Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2020).

Vanesha Prescilla pun membagikan kiat sukses untuk move on dari mantan. Hal pertama yang harus dilakukan ketika ingin segera move on adalah mencari kesibukan.

"Tips move on dari aku enggak susah sih, kita sok sibuk aja, melakukan aktivitas. Enggak harus membuat banyak energi keluar, tapi kayak kita melukis, terus belajar musik, itu kan salah satu distraction yang bisa buat kita enggak inget lagilah (sama mantan pacar)," katanya.

Selain itu, cara lain agar bisa segera move on adalah dengan menghapus foto-foto kebersamaan di dalam ponsel. Hal itu penting untuk dilakukan karena bisa membangkitkan kenangan indah di masa lalu.

Tips terakhir yang diberikan mantan kekasih Adipati Dolken ini adalah dengan mendengarkan musik ceria. Alih-alih menyelami kesedihan dengan senandung sedih, Vanesha lebih memilih mencari lagu-lagu yang bisa membangkitkan semangat usai patah hati.

"Aku tuh enggak bisa sehari aja enggak dengerin musik. Jadi musik kayak temen baik aku," pungkasnya.

(edh)