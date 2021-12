JAKARTA - Sissy Priscillia dan Vanesha Prescilla merambah dunia musik. Duet kakak adik ini hadir dalam single bertajuk Melangkah, sebuah soundtrack dari film Backstage.

Lagu berjudul 'Melangkah' yang dibawakan Vanesha dan Sissy terpilih menjadi single pertama dari soundtrack film Backstage. Lagu ini merupakan hasil kolaborasi antara Vanesha, Sissy dengan komposer ternama, Andi Rianto. Sementara liriknya ditulis oleh Monty Tiwa.

"Dari awal kami memang bertekad untuk menjadikan Backstage sebagai film bertema musik dengan kualitas terbaik. Oleh karena itu kami memutuskan untuk melibatkan Andi Rianto yang merupakan salah satu komposer terbaik di Indonesia dalam project ini. Dan hasilnya sangat memenuhi ekspektasi kami," ujar Robert Ronny, Produser film Backstage.

Selain lagu Melangkah, di film ini, ada dua lagu karya Andi Rianto lainnya , yaitu Apa Adanya, dan Aku Takkan Berhenti yang liriknya ditulis oleh Wieke Gur.

"Melangkah menurut saya adalah lagu terpenting di film ini. Esensi dari film ini, jadi memang I had to put extra thoughts into this one," kata Andi Rianto.

Film Backstage juga menampilkan Sissy Priscillia dan Vanesha Prescilla. Dalam film ini, Vanesha Prescilla kedapatan melakoni peran Elsa. Sementara sang kakak, Sissy Priscillia, berperan sebagai Sandra. Lantas keduanya kompak mengaku kesulitan saat beradu akting kakak beradik seperti di kehidupan nyata.

Selain karya Andi Rianto Melangkah, Aku Takkan Berhenti dan Apa adanya, Vanesha dan Sissy juga mendaur ulang beberapa lagu dari musisi top Indonesia untuk ost. Backstage, seperti Seberapa Pantas (Sheila On Seven karya Eross Chandra), Terbaik Untukmu (Tangga karya Desty dan Hary Budiman), I Remember (Mocca karya Riko Prayitno, Arina dan Ephiphania) dan Bagaikan Langit (Potret karya Melly Goeslaw).

