JAKARTA - Film Backstage yang diperankan oleh Vanesha Prescilla dan Sissy Priscillia telah tayang di bioskop. Eli dan Shani JKT 48 menjadi salah satu selebriti yang menonton film garapan sutradara Guntur Soeharjanto tersebut.

Bagi mereka, film Backstage begitu related dengan kehidupannya sebagai penyanyi. Banyak kesamaan dengan realitas yang terjadi di industri musik.

"Related banget ya sama kami, kayak kegiatannya diatas panggung dan di belakang panggung. Dari awal sampai akhir ga bosen nontonnya. Emosinya dapat, senangnya, sedihnya ada, rasa keluarganya ada. Dan boomnya di endingnya, benar-benar keren banget sih," ungkap Shani JKT48.

"Aku kaya merasa menjadi bagian film Backstage, karena latar ceritanya mirip-mirip dengan yang kita rasakan sebagai member Jkt 48. Jadi related semua, bagaimana rasanya di panggung, bagaimana suasana di backstage. Apalagi ini berhubungan dengan keluarga ya, tentang kakak adik. Aku kalau lagi berantem sama adik atau ada apa, memang kayak gini. Jadi lebih deep lagi karena hubungan adik kakak ini," tambah Eli JKT48.

Hal senada juga disampaikan oleh artis Nirina Zubir." Film ini sangat menyentuh sekali apalagi kamu memiliki kakak atau adik kesayangan. This movie is for you okay. Alur ceritanya menyenangkan, everyone played so good and it's such heart warming movie," jelasnya.

Bersamaan dengan tayang di bioskop mulai tanggal 30 Desember 2021, film Backstage juga mengadakan nonton bareng pemain Backstage dengan tiket hanya Rp 10 ribu. Acara nonton bareng ini akan digelar di beberapa wilayah. Diantaranya, XXI Blok M Square dan Kalibata pada tanggal 30 Desember, XXI Tangcity dan Supermall Karawaci tanggal 31 Desember, XXI City Plaza Jatinegara dan CGV Cinemas Slipi Jaya tanggal 1 Januari 2022, XXI Resinda Park Mall Karawang tanggal 2 Januari, XXI Mega Bekasi dan Metropolitan tanggal 3 Januari, XXI Depok dan CGV Cinemas Depok Mall tanggal 4 Januari, dan masih banyak lagi. Film Backstage menceritakan Elsa (Vanesha Prescilla) dan Sandra (Sissy Priscillia) yang merupakan kakak beradik dengan sejuta mimpi tentang hidup yang lebih baik. Elsa berambisi menjadi bintang film terkenal dengan harta melimpah. Suatu saat Elsa mengikuti audisi film yang mencari karakter penyanyi. Elsa mengirim video ia bernyanyi namun memakai suara Sandra. Elsa gagal mendapatkan peran penyanyi di film itu, tapi Bayu, seorang produser musik mengajak Elsa dan Sandra untuk melakukan sebuah hal yang di luar bayangan mereka.