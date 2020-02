JAKARTA – Millendaru merupakan seorang transgender yang selalu berpenampilan sebagai seorang wanita. Namun, Millen menyebut jika dia akan jujur kepada pasangannya ketika mulai menjalin hubungan.

“Pastikan kalau orang yang enggak tahu aku, aku akan jujur dulu sebelum berlanjut. Ya kayak misalnya do know me before,” ujar Millendaru dalam salah satu video di saluran YouTube milik Deddy Corbuzier, Selasa (4/2/2020).

Sebelumnya, Millendaru menyebut jika dirinya tak jarang dilecehkan dalam klub malam. Para pria membuatnya mabuk hingga tak sadarkan diri.

Ketika Millen mabuk, maka pria tersebut mulai menyentu-nyentuh tubuhnya. Keponakan Ashanty itu pun mengetahui hal tersebut dari teman-temannya ketika sudah sadar dari mabuknya.

Millen pun kini lebih menjaga dirinya agar hal tersebut tidak terulang kembali. Meskipun menurutnya cukup sulit menjaga diri ketika berada di klub malam. “Ya aku lebih akan duduk di sofa saja, enggak mau ikut-ikut temanku. Aku juga enggak langsung mau ikut kalau diajak pulang. Kadang suka diajakin pulang ke apartemen,” tutup Millendaru.