LOS ANGELES – James Bond: No Time To Die meluncurkan video terbaru di ajang Super Bowl 2020 di American Airlines Arena, Miami, 2 Februari. Sang agen 007 siap membawa ketegangan lewat video berdurasi 30 detik tersebut.

Mengawali video itu, Bond yang diperankan Daniel Craig berada di sebuah pesawat jenis glider hi-tech dengan sayap terlipat. Ia bertanya pada rekannya, seorang agen baru 00 bernama Nomi (Lashana Lynch).

“Apa kau pernah menerbangkan salah satu dari pesawat-pesawat ini sebelumnya?” tanya Bond. Nomi menjawab singkat, “Tidak.”

Aksi menegangkan lain kemudian diperlihatkan dalam cuplikan film ke-25 James Bond itu. Bond kembali memperlihatkan aksinya di laut, udara, dan air.

Lihat saja saat di satu adegan saat Bond berpegangan dengan tali dan kemudian melompat dari atas jembatan hingga adegan tembak-menembak. Jangan lupakan juga kecanggihan mobil berwarna perak yang dilengkapi alat tembak di bagian lampu depan.

Ernst Stavro Blofeld, tokoh yang pernah muncul di seri Spectre berkata, “Ketika rahasianya mulai terkuak, itu akan menjadi kematianmu.”

Potongan adegan lain yang menarik dari video pendek ini tentu saja munculnya Rami Malek. Berperan sebagai Safin, Rami diceritakan memiliki wajah penuh luka.

James Bond: No Time to Die akan tayang pada 10 April 2020. Ini akan menjadi film James Bond ke-5 Daniel Craig setelah Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall dan Spectre.

