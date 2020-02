LOS ANGELES - Academy Awards ke-93 siap digelar di Dolby Theatre, Los Angeles, Amerika Serikat pada 9 Februari waktu setempat. Jelang perhelatan tersebut, Antonio Banderas membocorkan harga tiket untuk bisa melihat langsung penerima Oscar 2020.

Antonio Banderas menyampaikan, ia yang diundang mendapatkan jatah empat kursi. Namun ada biaya tambahan apabila aktor The Mask of Zorro itu ingin mengajak beberapa orang lain duduk di kursi Academy Awards.

"Aku pikir harganya USD750 (setara Rp10,3juta)," ujar Banderas dalam acara The Late Late Show, seperti dikutip Okezone dari E! Online, Senin (3/2/2020).

James Corden, host di acara tersebut langsung terkejut dan berkata, "tutup pintu depan. USD750 hanya untuk menyaksikan sekelompok jutawan saling memberikan patung emas?"

Melihat respons James Corden, Antonio Banderas menjelaskan harga tersebut hanya untuk mereka yang terlibat dalam perhelatan Academy Awards 2020.

"Aku tidak tahu berapa jumlah yang pasti. Tapi kupikir, untuk mereka yang tidak dalam (Academy Awards) ini sama sekali, bisa sedikit lebih dari itu," paparnya.

Sekali lagi, James Corden merasa terkejut menyadari ratusan dollar tersebut hanyalah potongan harga dari nominal sebenarnya.

“Diskon?! Tutup mulut. Antonio kamu memiliki (uang) dari Puss and Boots serta Sherk," kata Corden.

Pada tahun ini Academy Awards menominasikan Antonio Banderas di jajaran Best Actor atas aktingnya pada film Pain And Glory.

Bintang asal Spanyol ini siap bersaing dengan nama hebat lain seperti Leonardo DiCaprio (Once Upon a Time in Hollywood), Adam Driver (Marriage Story), Joaquin Phoenix (Joker) dan Jonathan Pryce (The Two Popes).