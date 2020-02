LONDON – Brad Pitt menitipkan pesan menggelikan lewat lawan mainnya, Margot Robbie saat menyampaikan pidato kemenangan di BAFTA 2020. Seperti diketahui, aktor 56 tahun tersebut meraih piala Best Supporting Actor atas perannya di Once Upon a Time In Hollywood.

Dalam pesannya, Brad Pitt tak ragu menyinggung Harry yang keluar dari Kerajaan Inggris. Diwakili Margot, Brad berani membahas hengkangnya Harry di depan Pangeran William dan Kate Middleton yang menghadiri BAFTA 2020.

“Dia (Brad) bilang, dia akan memberi nama penghargaan ini 'Harry' karena sangat senang membawa penghargaan ini ke Amerika," tutur Margot membacakan pesan titipan Brad, seperti dikutip Daily Mail, Senin (3/2/2020).

Aktris Suicide Squad ini menegaskan bahwa apa yang disampaikannya merupakan pernyataan dari Brad Pitt. “Ini katanya, bukan kata-kataku," ucap Robbie yang disambut tawa tamu undangan.

Mendengar lelucon Brad, Pangeran William dan Kate Middleton yang terlihat canggung tak kuasa menahan tawa. Sang Duke dan Duchess of Cambridge tertawa bersama undangan lainnya.

Pidato Brad Pitt belum berhenti sampai di situ. Mantan suami Angelina Jolie itu juga melontarkan lelucon soal status Inggris yang telah resmi keluar dari Uni Eropa alias Brexit.

“Hai Inggris, aku dengar kamu baru saja menjadi single. Welcome to the club,” ujar Robbie sebagai perwakilan Brad Pitt.

