LONDON – 1917 meraih kemenangan besar di ajang British Academy Awards (BAFTA) ke-73 di Royal Albert Hall, London, Inggris pada 2 Februari 2020. Film besutan Sam Mendes ini meraih 7 piala dari 9 kategori yang memasukkan mereka dalam nominasi.

Baca Juga: Daftar Lengkap Pemenang BAFTA 2020

Film yang mengangkat cerita dari Perang Dunia I itu meraih penghargaan pertama di malam BAFTA untuk kategori Outstanding British Film. 1917 bersaing ketat dengan nominasi favorit lain seperti Bait, For Sama, Rocketman, Sorry We Missed You dan The Two Popes.

Kemenangan lain diraih 1917 di kategori Director Award untuk sutradara Sam Mendes. Pria 54 tahun itu menjadi sutradara asal Inggris pertama yang meraih Best Director BAFTA setelah Danny Boyle (Slumdog Millionaire) di tahun 2009.

Bicara soal kemenangannya, Mendes mengucapkan terima kasih kepada penonton yang telah menyaksikan film yang dibintangi George Mackay ini.

"Ada kesenangan tersendiri saat melihat cerita yang dekat dengan saya dan keluarga kemudian dikembangkan. Sampai akhirnya meraih penonton dalam jumlah banyak," ujarnya seperti dikutip dari BBC, Senin (3/2/2020).

"Kebetulan ini bersamaan dengan musim award dan fakta bahwa 1917 masih nomor satu di (box office) Inggris setelah 4 minggu benar-benar menyadarkan orang tentang soal apa film ini. Jarang sekali terjadi yang seperti ini," sambung Mendes.

(LID)