LONDON – Parasite berhasil mendapatkan penghargaan di British Academy Film Awards (BAFTA) ke-73 pada 2 Februari 2020. Tampak sutradara Bong Joon Ho dan sang aktor, Song Kang Ho hadir di acara yang digelar di Royal Albert Hall, London, Inggris ini.

Parasite sukses mengamankan trofi BAFTA pertama mereka untuk kategori Best Film Not in the English Language. Film bergenre dark thriller comedy ini melengserkan pesaingnya seperti Portrait of a Lady on Fire, The Farewell, For Sama dan Pain and Glory.

Menerima penghargaan tersebut, Bong Joon Ho mengungkapkan rasa tak percayanya bisa memenangkan kategori Best Film Not in the English Language BAFTA.

“Karena Parasite ditulis dalam bahasa non-Inggris, aku sama sekali tidak menyangka bisa menerima penghargaan ini. Terima kasih kepada BAFTA karena menunjukkan banyak cinta kepada Parasite," ujar Bong Joon Ho seperti dikutip dari Soompi.

Penghargaan lain yang diraih Parasite datang dari kategori Best Original Screenplay. Bong Joon Ho dan Han Jin Won selaku penulis skenario menjadi dalang di balik naskah ciamik mereka.

Atas kemenangannya tersebut, sutradara 50 tahun itu dengan rendah hati berkata, “Aku menghabiskan banyak waktu untuk menulis (naskah) di kafe. Tidak pernah membayangkan akan berdiri di Royal Albert Hall.”

