LONDON - Sekitar 10 hari jelang perhelatan Oscar 2020, Parasite meraih penghargaan dari London Film Critics ke-40. Ajang tersebut mendapuk film itu sebagai Film of the Year dan memberikan trofi Director of the Year untuk Bong Joon Ho.

Film berpendapatan USD161,5 juta dari penayangannya di pasar global itu juga berhasil menembus empat nominasi British Academy Film Awards (BAFTA). Ia masuk ke kategori: Film Terbaik, Film Berbahasa Asing Terbaik, Sutradara Terbaik, dan Skenario Terbaik.

Nominasi tersebut menjadi kali kedua film Korea Selatan dinominasikan dalam BAFTA, setelah The Handmaiden arahan sutradara Park Chan Wook memenangkan Film Berbahasa Asing Terbaik pada 2018.

Sementara di Oscar 2020, film yang diperankan Song Kang Ho ini masuk dalam enam nominasi: Best Picture, Best Director, Best Foreign Language Film, Best Original Screenplay, Best Production Design, dan Best Film Editing.

Mengingat sebagian besar anggota BAFTA juga bagian dari Academy of Motion Picture Arts and Sciences, penggemar sangat menantikan hasil kedua ajang besar tersebut. BAFTA 2020 akan digelar di London pada 2 Februari 2020 sementara Oscar 2020 dihelat pada 9 Februari mendatang.*

(SIS)