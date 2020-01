JAKARTA - Presenter Franda memutuskan untuk mengubah penampilan rambutnya. Istri Samuel Zylgwyn itu memangkas rambut panjangnya sekaligus mendonasikannya untuk para penderita kanker.

Hal itu disampaikan Franda melalui unggahannya di Instagram pada 29 Januari 2020. Dalam foto, Franda tampak sumringah dengan gaya rambut bergelombang sebahu.

Baca Juga:

Minta Maaf pada Orangtua Zylvechia, Franda: Saya Disadarkan Tuhan

Minta Izin Sontek Nama Jan Ethes, Gibran Rakabuming Ajukan Syarat





"Tadinya aku bingung mau potong seberapa, eh kok ada beberapa yang nyeletuk 'disumbangin aja buat penderita kanker'. Akhirnya mutusin potong yang pokoknya hasil potongannya minimal 30 cm biar bisa disumbangin," tulis Franda.

Ia melanjutkan, "Oh iya..Kalau punya info kemana aku bisa sumbangin rambutku, boleh ya share di komen. Thank you."

Unggahan Franda pun menuai beragam komentar dari para warganet. Di antaranya ada yang menyarankan kemana Franda bisa mendonasikan potongan rambutnya. "@officiallittleprincesstrust, Nda. Bisa dikumpulkan lewat @mmehuillet," komentar seorang warganet. Baca Juga: Jennifer Dunn dan Faisal Harris Sindir Utang, Shafa Harris Bereaksi Soal Persiapan Pernikahan Salmafina, Sunan Kalijaga Angkat Bicara Banyak juga warganet yang menyoroti perubahan penampilan Franda. Bahkan ibu satu anak itu dipuji bak gadis remaja dengan model rambut sebahunya. "Waw kembali kinyis-kinyis kayak anak gadis mbak Panda," komentar seorang warganet. "Cakep shay," komentar lainnya.