JAKARTA - Pasangan suami istri Franda dan Samuel Zylgwyn saat ini telah memiliki seorang anak perempuan yang diberi nama Zylvechia Ecclessie Heckenbucker. Usia dari bocah perempuan tersebut bahkan mulai memasuki tahun ketiga.

Sudah semakin besarnya Vechia, membuat Franda kini banyak menerima pertanyaan terkait kapan dirinya akan menambah momongan. Bahkan bukan hanya dari para penggemarnya saja, tetapi juga dari lingkungan keluarga seperti orang tua dan saudara kandung.

"Topik menegangkan yang akhir-akhir ini sering banget muncul adalah tentang adeknya Vechia," tulis Franda pada keterangan fotonya bersama Vechia.

"Mama, papa, kakak, temen-temen sampe temen-temen followersku di sini, kok ya pada kompak bener pertanyaannya seputar kapan launching anak batch berikutnya hahahahaah..," sambungnya.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Franda mengaku bahwa dirinya ingin sekali kembali mendapatkan momongan. Namun, ia mengaku cukup mengkhawatirkan beberapa hal terkait kehadiran anak kedua. Kendati demikian, wanita 34 tahun itu mengaku lebih memilih untuk menyerahkan segala sesuatunya pada sang pencipta.

"Aku tuh ya, antara pengen tapi masih ada beberapa kekhawatiran juga, salah satunya bayangin hamil dan lahirannya," jelasnya.

"Serahin sama Tuhan aja yaaa, biar kehendak-Nya yang jadi di waktu yg tepat. Ecclesiastes 3:11, He has made everything beautiful in its time," tandasnya.

