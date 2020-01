JAKARTA - Nama Jennifer Dunn kini sedang menjadi sorotan. Pesinetron itu akan angkat bicara soal rumah tangganya dengan Faisal Harris yang penuh sensasi dalam sebuah acara televisi.

Melalui cuplikan video yang diunggah di akun Instagram pada Rabu (29/1/2020), Jennifer Dunn berharap kemunculannya itu akan merubah pandangan netizen terhadapnya. Ia ingin mereka tak sembarang menghakimi seseorang yang tak dikenal.

"Berharap banget dengan adanya aku di sini itu akan merubah sudut pandang netizen. Jangan mudah mengjudge seseorang kalau enggak kenal. They say, don't judge a book by the cover," kata Jennifer.

Perempuan yang akrab disapa Jedun itu memang kontroversial. Ia kerap disebut pelakor karena dinilai sebagai penyebab kandasnya rumah tangga suaminya, Faisal Harris dengan sang mantan istri, Sarita Abdul Mukti.

Jennifer Dunn pun terlibat dalam panasnya aksi saling sindir antara suaminya dengan Sarita. Perempuan 30 tahun itu merepost unggahan Faisal soal kegiatan bayar membayar di Instagram pada 28 Januari lalu. Pria itu menyebut selalu menyelesaikan urusannya sendiri.

Pernyataan itu diunggah tak lama setelah pernyataan Sarita yang beredar di sebuah infotainment. Sarita mengaku menjual kediaman mewahnya untuk melunasi utang Faisal yang berjumlah hampir Rp30 miliar.