Dulu Pernah Benci, Kini Shafa Harris Justru Dekat dengan Anak Jennifer Dunn

Dulu Pernah Benci, Kini Shafa Harris Justru Dekat dengan Anak Jennifer Dunn. (Foto: Instagram/@shafaharris)

JAKARTA - Selebgram Shafa Harris sempat membenci bahkan melabrak Jennifer Dunn karena telah menjadi orang ketiga dalam pernikahan orangtuanya, Faisal Harris dan Sarita Abdul Mukti.

Namun kini, Shafa justru terlihat sangat akrab dengan Kay, anak laki-laki Jennifer dari ayahnya. Tak hanya kerap menghabiskan waktu bersama, keakraban mantan kekasih Bastian Steel itu dengan sang adik pun cukup mencuri perhatian warganet.

Terbaru, selebgram 21 tahun dan adiknya, Shabina, terlihat memandikan Kay di dalam bathtub. Dia dengan telaten membasuh sang adik dengan air dan membantu sang adik keramas. Sementara Kay, terlihat asyik bermain air.

Momen keakraban Shafa dan Shabina bersama Kay itu diabadikan Faisal Harris lewat unggahannya di Instagram. “Shower with sisters (Mandi bareng kakak),” tulisnya sebagai caption unggahan seperti dikutip pada Sabtu (21/12/2024).

Keakraban Shafa Harris dengan adik sambungnya itu memang sangat bertolak belakang dengan hubungannya dengan Jennifer Dunn di masa lalu. Mantan kekasih Bastian Steel ini diketahui sempat melabrak Jennifer di sebuah mall.