BALI – Penyanyi asal Korea Selatan Henry Lau baru saja meninggalkan Bali usai liburan di sana. Sebelum meninggalkan Pulau Dewata, mantan personel Super Junior M ini masih sempat menggombali penggemar yang melepas keberangkatannya di bandara.

Dari beberapa video yang beredar di dunia maya, Henry Lau menyempatkan diri berinteraksi dengan penggemarnya. Ia tampil kasual dalam balutan busana serba hitam lengkap dengan topi dan kacamata warna serupa.

"Apakah kamu seorang penggombal oppa?" tanya seorang perempuan di postingan akun Twitter AyuDiiahKD pada 28 Januari semalam.

"A a a, aku gombal," jawab Henry. Namun beberapa saat kemudian ia merevisi jawaban tersebut. "Bukan, bukan, bukan," ujarnya.

Meski membantah menyebut dirinya seorang penggombal, namun Henry tetap mengucapkan kalimat yang membuat para kaum hawa yang mengelilinginya tersipu malu.

"Apa kamu Wifi?" kata Henry yang membuat bingung penggemar.

Ia pun lantas melanjutkan kalimatnya dengan mengatakan, "Karena aku langsung connect (terhubung) ke hatimu."

