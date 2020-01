JAKARTA – Jennifer Dunn membagikan sebuah unggahan di Instagram pribadinya yang berisi serangkaian kata-kata, Selasa (28/1/2020). Rupanya, kata-kata tersebut diposting ulang Jennifer Dunn dari sang suami, Faisal Harris.

Dalam unggahan tersebut, suami Jennifer Dunn menuliskan soal kegiatan bayar membayar. Faisal Harris menyebutkan bahwa selama ini dia yang menyelesaikan urusannya sendiri.

“Dengar baik-baik ya supaya pada pandai! sejak dulu itu, saya yang selesaikan semua karena sejak dulu juga alhamdulillah saya pemiliknya. Enggak ada tuh dia yang bayar. Siapa yang ngaku-ngaku bayar temui saya. Jadi, jangan drama-drama mulu,” tulis Faisal Harris yang dibagikan ulang oleh Jennifer Dunn.

Wanita yang sempat mendekam di balik jeruji besi lantaran kasus narkoba itu pun mengatakan bahwa unggahan tersebut adalah tulisan sang suami. Dia juga memberikan semangat untuk Faisal Harris dalam menyelesaikan urusannya.

“Repost from my husband🤗 Be patient dear💪,” tulis Jennifer Dunn.

Lantas, apakah unggahan Jennifer Dunn tersebut ada kaitannya dengan mantan istri Faisal Harris, Sarita Abdul Mukti? Pasalnya, beberapa waktu lalu kepada salah satu infotainment, Sarita mengaku menjual kediaman mewahnya untuk melunasi utang Faisal Harris.

“Jual rumah untuk bayar ke bank utang beliau (Faisal Harris) hampir Rp30 miliar. Kenapa harus ikut bayar? ini kan rumah diagunkan, rumah memang waktu dibeli atas nama saya, beliau menjaminkan ke bank harus ditebus. Kalau saya egois, beliau yang harus bayar, memang beliau tidak mau. Beliau memberi aset-aset yang memang diagunkan,” kata Sarita Abdul Mukti seperti dilansir dalam ESGE Entertainment. Akan tetapi, belum diketahui pasti maksud di balik unggahan Jennifer Dunn. Baik Jennifer maupun Faisal Harris pun tak menyebutkan masalah tersebut secara pasti.