JAKARTA - Cyndyana Lorens, adik aktor Kriss Hatta sempat menjadi perbincangan hangat beberapa waktu lalu karena cuitan akun Twitter @digeeembok. Akun tersebut mengklaim sejumlah pramugari yang menjadi simpanan para petinggi Garuda Indonesia, salah satunya adalah Cyndyana.

Setelah menepis keterlibatannya, Cyndyana muncul dengan kabar terbaru. Ia kini mengumumkan pamit dari maskapai penerbangan tersebut melalui unggahan di akun Instagramnya pada 27 Januari 2020.

''Maaf, tangisan saya pecah saat sudah berkali-kali dijahatin tapi masih saja difitnah. Kontrak habis and yeahh, we are officially broke up Luv," tulisnya.

Perempuan yang pernah dikabarkan dekat dengan pebasket Daniel Wenas ini berterimakasih atas 3 tahun pengalamannya menjadi pramugari di sana. Ia berharap keadaan maskapai itu bisa semakin membaik.

"Semoga segala keadaan semakin membaik begitu juga dengan orang-orang didalamnya. I think there’s no more see you soon. Thank you so much! ,'' tandasnya.

Seperti diketahui sebelumnya, nama Cyndyana Lorens dikaitkan sebagai simpanan direktur Garuda Indonesia lewat cuitan akun Twitter @digeeembok. Baca Juga: Tolak Settingan, Kriss Hatta: Pacaran Enggak Usah Dibuat-Buat Namanya disebut bersama dengan pramugari lainnya seperti Puteri Ramli dan Siwi Sidi. Namun Cyndyana menepis kabar tersebut melalui unggahannya di Instagram. Cyndyana membeberkan bahwa dalam kariernya sebagai pramugari Garuda Indonesia, ia tak mendapat keistimewaan apapun. Ia bahkan pernah di hukum tidak terbang selama 6 bulan hingga dimutasi tugas secara mendadak. "Jadi, salah besar kalau orang-orang berpikir saya diberikan privilege lebih atau apapun," tulisnya.