SEOUL โ€“ Super Junior resmi merilis album ke-9 bertajuk TIMELESS pada Selasa (28/1/2020) pukul 18.00 KST atau 16.00 WIB. Ini merupakan album repackaged Suju yang menjadi penutup dari trilogi TIME.

Baca Juga: Super Junior Ungkap Kebahagiaan Usai Konser di Indonesia

MV 2YA2YAO yang menjadi track utama juga diluncurkan bersamaan dengan album teranyar Leeteuk cs ini. Baru satu jam sejak MV 2YA2YAO, video klip berdurasi 3 menit 29 detik itu sudah ditonton lebih dari 490 ribu di YouTube.

Melansir Soompi, 2YA2YAO merupakan lagu yang ditulis dan dibuat Zico dengan mengusung musik hip hop. Ini merupakan genre musik yang belum pernah dicoba Super Junior.

Vokal yang beragam dari setiap personel disorot di lagu tersebut, sehingga pendengar bisa merasakan musik yang menyenangkan.

Selain 2YA2YAO, lagu terbaru di album ini terdiri dari Ticky Tocky, Shadow, dan Rock Your Body. Sementara 10 lainmya merupakan lagu yang sudah dirilis di mini album Time_Slip dan versi khusus TIMELINE seperti The Crown, Super Clap, I Think I, Game, Somebody New, Skydive, Heads Up, Stay With Me, No Drama dan Show.

Dirilisnya album Super Junior menjadi perhatian penggemar, ELF. Mereka sukses membuat hashtag SUPERJUNIOR_2YA2YAO menjadi trending topic dunia Twitter. Saat berita ini ditulis, tercatat lebih dari 175 ribu kicauan netizen menyambut comeback grup asuhan SM Entertainment ini. โ€œOm-om gue yang menolak lupa, genre lagunya sudah kayak anak rookie,โ€ tulis netizen sambil menyematkan cuplikan video Super Junior. Seriusan om om gua pada menolak tua gitu ๐Ÿ˜‚Genre lagunya udah kek anak rookie ๐Ÿ‘Œ๐Ÿ‘๐Ÿคฃ #SUPERJUNIOR_2YA2YAO pic.twitter.com/oJVZu0KlL7 โ€” ํ™ฉํ•˜๋ฆฐ (@xxxewan_97) January 28, 2020 Baca Juga: Jennifer Dunn Repost Postingan Suami, Sindir Sarita Abdul Mukti? Sementara lainnya turut berterima kasih atas kerja keras Zico membantu membuat lagu bagus untuk comeback Super Junior. โ€œIngin sungkem sama Zico, enak parah. Pas dieksekusi, hasilnya sempurna. MVnya juga keren banget,โ€ puji yang lain.