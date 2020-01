TANGSELĀ - Berkibarnya bendera merah putih di konser Super Junior menandai berakhirnya Super Show 8: Infinite Time yang digelar di ICE BSD, Tangerang Selatan.

Penggemar Super Junior mengibarkan bendera tersebut saat sang idola menyanyikan lagu Too Many Beautiful Girls.

Eunhyuk tampak menyisipkan bendera tersebut di topinya. Sehingga saat bernyanyi ia juga membawa serta bendera tersebut.

Selain Eunhyuk, Siwon juga tak sungkan mengambil bendera dari penggemar dan memegangnya sambil keliling panggung.

Menutup perjumpaan, grup asuhan SM Entertainment mengungkapkan perasaan mereka bisa kembali konser di Indonesia.

"Super Show sudah selesai sampai di sini," kata Leeteuk pada Sabtu (11/1/2020).

Shindong menambahkan ia sangat bahagia berada di antara orang-orang yang mencintainya.

"Hari ini aku lebih merasa senang ketimbang capeknya. Indonesia sangat bagus," kata Shindong.

Siwon juga berpesan kepada penggemar Super Junior untuk selalu mengatakan apa yang mereka rasakan. Para idola tersebut membuka tangan mereka dengan lebar saat mendengar curhat Elf.

"Jika kalian mengalami sesuatu yang sulit, berbagilah dengan kami. Maafkan, tapi jangan dilupakan. Mari tumbuh bersama," kata Siwon.

Tak kurang dari 28 lagu dibawakan Super Junior pada konser mereka kali ini. Lagu-lagu yang dibawakan diantaranya The Crown, Super Clap, I Think I, hingga tembang lawas seperti Sorry, Sorry hingga Mr. Simple.

Setelah menggelar konser di Indonesia, Super Junior masih melanjutkan world tour. 18 Januari besok, Leeteuk cs akan menyapa penggemar di Macau.

Konser yang dimulai sejak Oktober silam di Korea Selatan akan ditutup pada Maret mendatang di Jepang.