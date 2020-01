LOS ANGELES ā€“ Ajang Penganugerahan Grammy Award ke-62 tampaknya begitu berkesan bagi Billie Eilish. Pasalnya, penyanyi 18 tahun ini tak hanya memenangkan satu penghargaan saja.

Penghargaan kedua Billie Eilish dia dapatkan lewat ketegori New Best Artist. Dengan memenangkan penghargaan tersebut, Billie Eilish pun unggul atas nominator lain di kategori tersebut yakni Black Pumas, Lil Nas X, Lizzo, Maggie Rogers, Rosaliam, Tank and The Bangans dan Yola.

Dalam pidato kemenangannya, Billie Eilish pun mengucapkan terima kasih kepada tim di tur konsernya. Selain itu, penyanyi yang saat ini tampil dengan warna rambut hijau dan hitam itu mempersembahkan kemenangannya untuk para penggemar.

ā€œSaya pikir para penggemar pantas mendapatkan segalanya. Saya merasa mereka belum cukup dibicarakan malam ini karena mereka adalah satu-satunya alasan kita ada di sini, jadi terima kasih kepada para penggemar,ā€ kata Billie Eilish.

Sebelumnya, Billie Eilish juga memenangkan kategori penghargaan Lagu Terbaik Tahun ini lewat singlenya berjudul Bad Guy. Eilish pun mengaku tak menyangka mengingat banyak lagu lainnya yang lebih pantas untuk mendapatkan penghargaan tersebut.

Billie Eilish sendiri merupakan nominator termuda dalam Grammy Award 2020. Saat dinominasikan, usia penyanyi asal Los Angeles itu baru menginjak 17 tahun.

Dalam kategori Song of The Year, Billie pun berhadapan dengan para seniornya. Mereka adalah Lewis Capaldi, Lana Del Rey, H.E.R, Lady Gaga, Lizzo, Taylor Swift dan Tanya Tucker.

Secara total, Billie Eilish berhasil mendapatkan penghargaan Song of the Year, Record of the Year, Album of the Year, dan Best New Artist.