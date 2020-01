JAKARTA - Marsha Aruan menyita perhatian lebih dari 5,2 juta pengguna Instagram dengan video Tik Tok yang diunggahnya di media sosial tersebut. Seminggu setelah diposting, video Tik Tok itu ditonton lebih dari 5,2 juta pada Jumat (24/1/2020).

Dalam video Tik Tok-nya, Marsha memainkan lagu Lalala dari Y2K &bbno$ dan menggerakkan jari sesuai dengan emoji yang terpampang di atas kepala. Sambil menunjukkan ekspresi datar, bintang Garuda di Dadaku ini unjuk gigi.

“Asli banjir DM (Direct Message) dan duet Tik Tok pada minta di upload semua. Baiklah ini buat kalian semua,” tulis Marsha Aruan pada 17 Januari silam.

Perempuan yang dikabarkan kandas hubungannya dengan El Rumi tersebut menantang warganet melakukan Tik Tok Challenge. “Yuk siapa yang bisa, tag aku ya,” imbuhnya.

Video itu mendapat apresiasi dari rekan selebriti yang memuji kepiawaian artis bernama lengkap Marsha Elizabeth Aruan ini. “Jago banget,” tulis Ghea Indrawari.

Marsha membalas, “Emang (jago). Buat yuuk.”

“Waduh itu tanganku keserimpet dek,” ujar Revalina S. Temat.

Selain para selebriti yang memuji aksinya, hadir pula netizen yang memberikan julukan Ratu Tik Tok pada Marsha Aruan. “Giilss, Ratu Tik Tok,” puji netizen.

Sementara lainnya menimpali, “Yang ini lebih susah, uuh Queen.”

Pantauan Okezone di aplikasi tersebut, Marsha Aruan telah membuat akun Tik Tok sejak Desember 2015. Video pertama Marsha adalah lagu Justin Bieber, What Do You Mean yang sekarang telah disukai lebih dari 1.000 pengguna Tik Tok.

Hingga kini sudah ada 45 video dibuat Marsha Aruan. Tak hanya sendiri, Marsha kerap berkolaborasi dengan teman-teman dan para selebriti seperti Dimas Beck hingga pasangan ibu anak, Gisella Anastasia-Gempita untuk membuat video.