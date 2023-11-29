Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kriteria Pria yang Diinginkan Marsha Aruan, Bukan Pengusaha

Johnny Johan Sompotan , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |06:20 WIB
Kriteria Pria yang Diinginkan Marsha Aruan, Bukan Pengusaha
Marsha Aruan blakblakan soal Kriteria Pasangan Hidup. (Foto: Instagram)
JAKARTA - Marsha Aruan bicara blakblakan soal kriteria pendamping hidup yang diinginkan. Bahkan, Marsha Aruan menepis isu jika dirinya mencari sosok pria yang merupakan pengusaha.

Ungkapan dari Marsha Aruan itu terlihat dari media sosial Instagram akun @rumpi_gosip. Di mana, akun tersebut mem-posting sebuah video yang memperlihatkan ungkapan hati dari Marsha Aruan soal kriteria pasangan yang diinginkannya itu.

"Misalkan loe pengusaha, lalu punya usaha gede banget tapi loe enggak cocok sama gue buat apaan?" kata Marsha Aruan, Rabu (29/11/2023).

Menurutnya, pria yang diinginkan olehnya adalah sosok pria yang bisa nyambung atau sepaham dengan dirinya.

