LOS ANGELES - Aktris Park So Dam mengungkapkan rasa bahagianya ketika bisa bertemu aktor kenamaan Hollywood, Charlize Theron. Keduanya diketahui bertemu saat perhelatan SAG Awards 2020, pada 19 Januari silam.

Pertemuan itu, kemudian dibagikan pemeran Kim Ki Jeong alias Jessica tersebut ke Instagram, pada 21 Januari 2020. Dalam foto itu, Park dan Theron tampak saling berpelukan dan melempar senyum semringah ke arah kamera.

Bersama unggahan tersebut, aktris 28 tahun itu mengekspresikan kebahagiannya dengan menuliskan caption, “OMG.” Sebagai pelengkap keterangan, dia membubuhkan sederet emoji terkejut, menangis, dan hati.

Charlize Theron pun terlihat mengomentari unggahan Park So Dam tersebut. “Sangat senang bertemu denganmu,” katanya di kolom komentar.

Park So Dam bersama sutradara dan aktor Parasite lainnya menghadiri SAG Awards 2020 di Los Angeles, Amerika Serikat, pada 19 Januari 2020. Dalam penghargaan tersebut, mereka memboyong pulang trofi Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture.

Bersaing melawan Bombshell, The Irishman, Jojo Rabbit, dan Once Upon a Time in Hollywood, film besutan Bong Joon Ho tersebut berhasil menjadi film berbahasa asing pertama yang berhasil memenangkan penghargaan tersebut.*

