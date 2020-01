SEOUL - Setelah menyelesaikan kontrak eksklusifnya dengan YG Entertainment, Lee Hi dikabarkan tengah dalam tahap negosiasi untuk bergabung dengan MAKEUS Entertainment.

Agensi tersebut, juga menaungi beberapa musisi besar Korea Selatan seperti Sunmi, Urban Zakapa, dan Park Won. Hari ini (22/1/2020), MAKEUS Entertainment akhirnya buka suara tentang kemungkinan bergabungnya Lee Hi dengan mereka.

Dalam keterangannya kepada media lokal, agensi itu tak menampik isu negosiasi tersebut. “Kami tengah berdiskusi secara positif dengan Lee Hi mengenai kontrak eksklusifnya,” jelas perwakilan MAKEUS Entertainment.

Sebelum keluar dari YG Entertainment, Lee Hi sempat berduet dengan B.I merilis No One, pada 30 Mei 2019. Sayangnya, dia harus melanjutkan promosi seorang diri akibat tersandung skandal pembelian narkoba.

Single tersebut sekaligus menandakan kembalinya Lee Hi setelah hiatus selama 3 tahun. Lee Hi menandatangani kontrak eksklusif bersama YG Entertainment pada 2011, setelah dia menjadi runner up di ajang K-pop Star. Setelah itu, dia debut pada Oktober 2012 dengan merilis single 1, 2, 3, 4 yang berhasil memuncaki tangga lagu. Single tersebut berhasil mengantarkan penyanyi kelahiran 1996 itu meraih Song of the Year dari Gaon Chart K-pop Awards 2011.