SEOUL - Penyanyi besutan YG Entertainment, Lee Hi mengutarakan perasaan sedihnya karena harus hiatus dalam waktu yang lama. Perasaannya saat ini, ia bagikan dalam fancafenya pada 21 Juni 2018.

Dalam postingannya tersebut ia mengupload sebuah gambar tulisan tangan yang menumpahkan seluruh isi hatinya. Pemilik nama asli Lee Ha Yi ini mengungkapkan jika ia merindukan penggemarnya.

"Apakah semua orang baik-baik saja? Ini sudah musim panas, aku sangat merindukan kalian, seperti kalian juga merindukanku. Aku ingin melakukan comeback segera, tapi itu tidak semudah yang aku kira," ungkap Lee Hi dalam suratnya seperti dilansir dari Koreaboo.

Gadis kelahiran 23 September 1996 itu menambahkan," Saat festival musik jazz atau di universitas, kalian semua datang untukku. Kadang-kadang dari panggung, aku bisa melihat lightstick dan wajah para penggemar. Kalian tidak tahu betapa bahagianya aku bisa melihat semua itu."

Lebih jauh, Lee Hi mengatakan sangat bersyukur memiliki penggemar setia. Pelantun Breathe ini juga meminta maaf kepada penggemar karena ia selama ini kurang menunjukan ekspresinya.

"Aku sering mengatakan ini, tetapi aku akan terus bekerja lebih keras. Sekali lagi, aku merindukan kalian setiap hari. Hati-hati saat musim panas ini, sudah 20 Juni, semoga hari kalian menyenangkan hari ini," imbuh Lee Hi.

Tahun ini menjadi tahun kedua perempuan asal Bucheon tersebut hiatus dari panggung hiburan Korea Selatan. Padahal sebelumnya telah diumumkan ia akan mempersiapkan comeback sejak Agustus 2017.

Bahkan, Lee Hi dikonfirmasi telah membuat lagu untuk berkolaborasi dengan G.Soul dan syuting video klip untuk dirilis pada September 2017. Namun sayangnya, hal tersebut tak kunjung terjadi. YG Entertainment mengonfirmasi jika comeback tersebut akan diundur pada Oktober 2017, yang juga tidak kunjung terjadi.

Tidak hanya sampai di situ, bos YG Entertainment, Yang Hyun Suk kembali memberi harapan kepada fans Lee Hi. Dalam postingan Instagramnya sekitar Maret 2018 lalu, ia mengungkapkan jika Lee Hi mulai merekam lagu-lagu baru untuk comeback.

Dalam sebuah wawancara dengan SBS, Lee Hi pernah mengungkapkan kesulitan dalam hiatus panjangnya. Ia menuturkan jika bagian tersulit dalam hiatusnya adalah ketidakmampuannya untuk melakukan apa yang dia sukai.

"Aku masuk ke label melalui program audisi, dan aku merilis album dengan cepat karena CEO menyukaiku. Setelah itu aku merasa perlu istirahat untuk berlatih lagi, karena aku merasa banyak kekurangan. Tapi aku tidak tahu jika istirahatku akan menjadi sangat lama," ungkap Lee Hi, kala itu.

Lee Hi menambahkan, jika ia menjadi lebih gugup tentang masa depan kariernya karena semakin lama hiatus.

"Aku debut ketika remaja, tapi sekarang aku aku sudah berusia 20 tahunan. Tetapi hingga saat ini aku tidak memiliki album. Aku terus berpikir, kapan aku bisa bernyanyi lagi. Pada saat itu, aku tidak bisa bernafas dengan baik. Aku memiliki gangguan panik dan aku merasa frustrasi sampai pada titik yang bahkan tidak dapat aku ungkapkan," tutur Lee Hi kala itu.

Sebagai informasi, Lee Hi memulai kariernya dalam ajang pencarian bakat K-pop Star Season 1 pada 2012. Ia keluar sebagai runner-up, dan langsung dikontrak oleh YG Entertainment.

Lebih lanjut, ia memulai debut solonya pada 24 Oktober 2012 dengan merilis single 1,2,3,4. Single pertamanya tersebut mampu menjadi nomor satu di Gaon Digital Chart selama November.

Ia juga sukses mendapatkan Best Rookie Award dalam ajang Golden Disk Award dan Seoul Music Awards. Kemudin, ia dengan cakap merilis single lainnya, seperti First Love, Im Different, Breathe, dan banyak lagi. Ia merilis mini album pertamanya, Seoulite, pada 9 Maret 2016. Untuk album penuh pertama, dirilis pada 20 April 2016 bertajuk "My Star."

