+ 9

Aksi panggung Nuca dari tim coach Tulus di Grand Final The Voice Kids Indonesia di Studio MNC, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Jumat (2/12/2016). Pada babak Grand Final, 6 besar peserta di Grand Final The Voice Kids Indonesia, Nuca, Christo, dan Tasya lolos di tiga besar Grand Final The Voice Kids Indonesia.