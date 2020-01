LOS ANGELES - Film Parasite kembali membuat sejarah di kancah internasional. Proyek besutan Bong Joon Ho tersebut menjadi film berbahasa asing pertama yang berhasil memenangkan Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture SAG Awards 2020.

Menariknya lagi, film itu berhasil mengalahkan Bombshell, The Irishman, Jojo Rabbit, dan Once Upon a Time in Hollywood. Keberhasilan itu sekaligus memperkuat peluang Parasite di ajang Oscar 2020. Pasalnya, SAG dianggap sebagai indikator pemenang dalam Oscar.

Dalam video yang diunggah Variety, Song Kang Ho, Lee Sun Kyun, Park So Dam, Lee Jung Eun, dan Choi Woo Shik disambut meriah saat naik ke panggung untuk menerima trofi mereka.

"Saya merasa sangat terhormat menerima penghargaan ini di depan banyak aktor luar biasa yang saya kagumi. Saya tidak akan melupakan malam ini," ujar Song Kang Ho dalam pidato kemenangannya.

Sementara Choi Woo Shik berharap para aktor dan film asing dari Asia juga bisa mendapat kesempatan yang sama dalam meraih penghargaan bergengsi internasional. SAG Awards merupakan penghargaan tahunan yang diberikan Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA). Ajang tersebut digelar di Shrine Auditorium, Los Angeles, Amerika Serikat, pada 19 Januari 2020.*