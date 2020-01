JAKARTA - Bekerja sama dengan Billboard, RCTI akan menggelar Billboard Indonesia Music Awards 2020. Ini adalah kali pertama Indonesia menggelar acara penghargaan musik sekelas Billboard.

Sebanyak 13 kategori akan diperlombakan dalam Billboard Indonesia Music Awards 2020 ini. Okezone telah merangkum daftar lengkap nominasinya berikut ini:

A. Top 100 Song of the Year

1. Adu Rayu - Yovie Widianto, Tulus, Glenn Fredly

2. Cinta Karena Cinta - Judika

3. Hanya Rindu - Andmesh

4. Rayu - Marion Jola, Laleilmanino

5. Tolong - Budi Doremi

B. Top Collaboration Song of the Year

1. Adu Rayu - Yovie Widianto, Tulus, Glenn Fredly

2. Amin Paling Serius - Sal Priadi & Nadin Amizah

3. Bebas - Iwa K, Sheryl Sheinafia, Maizura, Agatha Pricilla

4. Tak Ingin Pisah Lagi - Marion Jola, Rizky Febian

5. Waktu yang Salah - Firesa Besari feat Tantri

C. Top New Artist of the Year

1. Arsy Widianto - Dengan Caraku (with Brisia Jodie)

2. Brisia Jodie - Kisahku

3. Hindia (Baskara Putra) - Membasuh (feat Rara Sekar)

4. Marion Jola - Jangan (feat Rayi Putra)

5. Nadin Amizah - Sorai

D. Top Streaming Song of the Year (audio)

1. Adu Rayu - Yovie Widianto, Tulus, Glenn Fredly

2. Cinta Karena Cinta - Judika

3. Cinta Luar Biasa - Andmesh

4. Rayu - Marion Jola, Laleilmanino

5. Tolong - Budi Doremi

E. Top Streaming Song of the Year (video)

1. Cinta Karena Cinta - Judika

2. Cinta Luar Biasa - Andmesh

3. Kartonyo Medot Janji - Denny Caknan

4. Salah Apa Aku - Ilir 7

5. Tolong - Budi Doremi

F. Top Social Artist of the Year

1. Agnez Mo - Diamonds (feat French Montana)

2. Fiersa Besari - Celengan Rindu

3. Hindia (Baskara Putra) - Membasuh (feat Rara Sekar)

4. Kunto Aji - Pilu Membiru

5. Rich Brian - 100 Degrees

G. Top Male Singer of the Year 1. Andmesh - Cinta Luar Biasa 2. Budi Doremi - Tolong 3. Fiersa Besari - Waktu yang Salah (feat Tantri) 4. Judika - Cinta Karena Cinta 5. Rizky Febian - Berpisah Itu Mudah (with Mikha Tambayong) H. Top Female Singer of the Year 1. Brisia Jodie - Kisahku 2. Hanin Dhiya - Berkawan dengan Rindu 3. Marion Jola - Rayu (with Laleilmanino) 4. Nadin Amizah - Sorai 5. Yura Yunita - Intuisi I. Top Duo/Group/Band of the Year 1. GAC (Gamaliel Audrey Cantika - Suara 2. HIVI! - Jatuh Bangkit Kembali 3. Juicy Luicy - Tak Terbaca 4. Noah - Wanitaku 5. The Overtunes - Bicara (feat Monita Tahalea) J. Top Radio Airplay of the Year 1. Adu Rayu - Yovie Widianto, Tulus, Glenn Fredly 2. Cinta Karena Cinta - Judika 3. Hanya Rindu - Andmesh 4. Rayu - Marion Jola, Laleilmanino 5. Wanitaku - Noah K. Top Karaoke Song of the Year 1. Akhir Cinta - Panbers 2. Dia - Anji 3. Harusnya Aku - Armada 4. Kangen - Dewa 19 5. Kekasih Bayangan - Cakra Khan L. Top Throwback Hits of the Year 1. Berharap Tak Berpisah - Reza Artamevia 2. Dan - Sheila on 7 3. Kangen - Dewa 19 4. Kecewa - Bunga Citra Lestari 5. Kenangan Terindah - Samsons 6. Manusia Bodoh - Ada Band M. Lifetime Achievement Awards