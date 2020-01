SEOUL - Chanyeol EXO dan Punch akan kembali berkolaborasi untuk mengisi lagu tema alias OST sebuah drama. Kali ini, mereka akan berduet untuk drama Romantic Doctor Kim 2.

Kabar tersebut diumumkan SBS sebagai stasiun TV yang menayangkan Romantic Doctor Kim 2 pada Senin (20/1/2020). Lebih detail, SBS mengungkapkan kalau lagu berjudul Go Away Go Away itu dirilis secara digital, pada Senin (20/1/2020).

Sebelumnya, Chanyeol dan Punch pernah berduet menyanyikan Stay With Me untuk serial Goblin. Dirilis pada 2 Desember 2016, lagu tersebut telah ditonton 192,9 juta kali di YouTube.

Chanyeol bukanlah satu-satunya member EXO yang pernah digandengnya untuk mengisi OST sebuah drama. Dia juga pernah berkolaborasi dengan Chen menyanyikan Everytime untuk drama Descendants of the Sun. Hingga berita ini diturunkan, lagu yang dirilis pada 15 Februari 2016 itu diketahui telah ditonton lebih dari 100,5 juta kali.*