LOS ANGELES - Film tentang Perang Dunia I, 1917 masih menunjukkan tajinya. Setelah memenangkan trofi Best Pictures di Golden Globes 2020, piala dari kategori yang sama juga diboyong 1917 di ajang Producers Guild of America (PGA) Awards tahun ini.

Digelar pada Sabtu, 18 Januari 2020 malam waktu setempat di Hollywood Palladium, Hollywood, California, PGA Awards memberikan 13 trofi. Produser Pippa Harris naik ke panggung untuk menerima trofi kemenangan mereka.

"Pada masa yang penuh perpecahan dan konflik di seluruh belahan dunia ini, (1917) adalah sebuah pengingat untuk tidak menyia-nyiakan perdamaian yang sudah kita dapatkan," ujar Pippa Harris seperti dikutip dari Variety, Minggu (19/1/2020).

Selain film, PGA Awards 2020 juga memberikan penghargaan dari dunia pertelevisian. Apollo 11 dianugerahi trofi Best Documentary, sementara Apollo: Missions To The Moon mendapat Outstanding Producer of Televised or Streamed Motion Pictures.

Idina Menzel menjadi pembuka PGA Awards 2020 dengan lagu Into the Unknown yang tak lain adalah soundtrack Frozen II. Jimmy Kimmel menggantikan Ellen DeGeneres yang sakit di detik-detik terakhir, untuk memberikan penghargaan kepada chief content officer Netflix, Ted Sarandos.

Berikut adalah daftar lengkap pemenang PGA Awards 2020: Outstanding Producer of Theatrical Motion Pictures: 1917 Outstanding Producer of Animated Theatrical Motion Pictures: Toy Story 4 Outstanding Producer of Documentary Motion Picture: Apollo 11 Outstanding Producer of Episodic Television – Drama: Succession season 2 Outstanding Producer of Episodic Television – Comedy: Fleabag season 2 Outstanding Producer of Limited Series Television: Chernobyl Outstanding Producer of Televised or Streamed Motion Pictures: Apollo: Missions to the Moon Outstanding Producer of Non-Fiction Television: Leaving Neverland Outstanding Producer of Live Entertainment & Talk Television: Last Week Tonight with John Oliver season 6 Outstanding Producer of Game & Competition Television: RuPaul’s Drag Race Season 11 Innovation Award: Vader Immortal: A Star Wars VR Series – Episode I Outstanding Children's Program: Sesame Street season 49 Outstanding Sports Program: What's My Name | Muhammad Ali