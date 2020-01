JAKARTA - Jakarta Youth for Performing Arts (JYPA) menggelar drama musikal bertajuk Carrie: The Musical di Gedung Kesenian Jakarta, Jakarta Pusat, pada 17 Januari silam. Pementasan tersebut diadaptasi dari novel karya Stephen King dan mengangkat tema Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).

Aisha Servia selaku sutradara dan produser pementasan Carrie: The Musical menjelaskan alasannya mengangkat isu KDRT. Dia menilai, fenomena KDRT adalah isu tabu untuk dibicarakan masyarakat. Karena itu, dia berharap dapat mengedukasi masyarakat lewat pertunjukan tersebut.

Melalui drama ini, Aisha ingin memperlihatkan bagaimana dampak kekerasan punya efek berkelanjutan. Sebagaimana ibu Carrie menjadi pelaku kekerasan terhadap anak karena dahulu dia menjadi korban KDRT sang suami.

Baca juga: Black Swan, Single Perdana BTS dari Album 'Map of the Soul: 7'

“Untuk mencegah hal itu terjadi berulang kali maka kami bekerja sama dengan LBH Jakarta untuk menggarap pementasan ini,” tutur Aisha Servia. Pementasan Carrie: The Musical dipersiapkan sejak Juli 2019 dengan melibatkan 19 aktor muda. Pertunjukan ini akan kembali digelar pada hari ini (18/1/2020).* Baca juga: Black Swan, Single Perdana BTS dari Album 'Map of the Soul: 7'