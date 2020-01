JAKARTA – Via Vallen mengaku masih belum memiliki kekasih. Gara-gara statusnya itu, pelantun lagu Bojo Galak ini mengungkapkan sempat hampir dijodohkan oleh keluarganya.

Hal tersebut diungkapkan Via Vallen saat menjadi bintang tamu dalam saluran YouTube milik Boy William, Selasa (14/1/2020). Menurut Via, upaya perjodohan tersebut dilakukan keluarganya saat sang pedangdut sudah terkenal di industri musik Tanah Air.

“Aku pernah lho mau dijodoh-jodohin sama keluarga aku. Mereka lihat aku enggak ada pasangan. Terus aku ditawarin, mau dikenalin sama anaknya ini enggak. Tapi aku enggak mau,” ujar Via Vallen.

Via sendiri menolak perkenalan tersebut lantaran malu. Pedangdut 28 tahun itu ingin mengenal seseorang atas usahanya sendiri.

“Aku ini enggak mau, aku malu. Aku maunya kenal sendiri saja, enggak mau dikenal-kenalin,” kata pendangdut berambut panjang itu.

Mendengar pengakuan Via, Boy pun lantas berseloroh, mengajak Via untuk bermain aplikasi kencan di telepon genggam. Via lantas tertawa dan menceritakan pengalamannya saat bermain aplikasi tersebut.

“Aku pernah main itu pakai akun sepupu aku,” ungkap Via Vallen.

Pedangdut asal Sidoarjo itu lantas berandai-andai jika nantinya memiliki pasangan hingga akhirnya menikah. Via Vallen mengatakan jika dirinya tak mau jauh dari sang suami.

“Kalau misalnya aku nantinya punya cowok sampai jadi suami gitu, aku enggak mau ditinggal-tinggal, maunya bareng gitu,” tutup Via Vallen.