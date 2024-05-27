Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Via Vallen Ungkap Kerinduan kepada Ayahnya : Gak Ada Papa, Duniaku Runtuh

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |10:03 WIB
Via Vallen Ungkap Kerinduan kepada Ayahnya : Gak Ada Papa, Duniaku Runtuh
Via Vallen rindu ayah (Foto: IG Via Vallen)
A
A
A

JAKARTA - Dua minggu sudah Via Vallen ditinggalkan oleh ayahnya, Muhammad Arifin yang meninggal dunia pada 11 Mei 2024 lalu. Via Vallen masih saja dirundung perasaan duka yang mendalam. Dia pun meluapkan perasaan rindunya kepada sang ayah melalui unggahan Instagramnya.

Via Vallen mengaku rindu kepada sosok yang selama ini selalu ada disampingnya. Perasaannya hancur, dunia seolah tak berputar lagi ketika melihat sang ayah harus pergi meninggalkannya untuk selamanya.

Via Vallen Ungkap Kerinduan kepada Ayahnya : Gak Ada Papa, Duniaku Runtuh

"Paa lagi apa??? Aku kangen. Ga ada papa, duniaku rasanya runtuh," ujar Via Vallen dikutip dari unggahan Instagram @viavallen, Senin (27/5/2024).

Selama ini, sang ayah yang selalu mendampinginya saat dirinya berjuang meraih impiannya. Ketika mendapatkan pencapaian apapun, sang ayah yang begitu antusias untuk menyambutnya.

"Setiap pencapaianku selama ini, aku pengennya di lihat papa karena papa yang paling antusias kalo aku dapet apa apa," sambungnya.

Kesedihannya semakin bertambah ketika harus menerima kenyataan bahwa saat melahirkan nanti, tak ada sang ayah disampingnya. Ayahnya tak akan menyambut kelahiran cucunya. Banyak hal dalam hidupnya yang masih ingin dilaluinya bersama sang ayah.

"Paa, bentar lagi aku punya anak. Aku pengen anakku juga ngerasain di sayang papa. Kita main bareng, liburan bareng. Masih banyak yang pengen aku lakukan bareng papa," ungkapnya.

Meski demikian, Via Vallen berusaha mengikhlaskan kepergian sang ayah yang selama ini sudah berjuang melawan penyakitnya.

"Kadang masih ga percaya papa pergi secepat ini. Papa perginya senyum, tapi bikin kita semua nangis. Sekarang papa udah ga sakit lagi, ga perlu kesiksa ketemu jarum lagi. Sampe sampe Allah ambil papa saat papa ga sadar, biar papa ga ngerasain sakitnya sakaratul maut," ungkapnya.

Halaman:
1 2
