JAKARTA - Nama sutradara Bong Joon Ho mencuri perhatian setelah nama-nama nominasi Oscars 2020 diumumkan. Berkat film Parasite, Joon Ho masuk dalam kategori Best Director bersama Martin Scorsese, Quentin Tarantino, Sam Mendes, dan Todd Phillips.

Bong Joon Ho merupakan sutradara Asia kedua setelah Ang Lee yang masuk dalam kategori Best Director. Pencapaian Joon Ho ini merupakan sebuah prestasi bagi para sineas Asia, termasuk Reza Rahadian.

"Oh iya. Gila sih. Buat gue sih itu apa ya kayak kebanggaan buat orang Asia sih karena gue merasa ikut bangga ada representatif setelah Ang Lee tentunya. Dan ini juga dari kategori International Feature kan, biasanya kan International Feature ini dia akan masuk di ketegori itu doang, tapi dia dapat Best Original Screenplay, Best Director, Best Picture, buat gue wah gila sih," kata Reza Rahadian saat ditemui di Jakarta Selatan, Selasa (14/1/2020).

Reza Rahadian juga turut memberikan prediksinya terhadap kategori Best Supporting Actress di Oscars 2020. Setelah menyaksikan beberapa filmnya, Reza yakin Margot Robbie bisa membawa pulang Piala Oscar tahun ini.

"Best Supporting Actress menurut gue persaingannya ketat sekali ya. Margot Robbie di Bombshell keren banget, terus Saoirse Ronan juga keren banget di Little Women tapi ini prediksi ya kayaknya sih yang bawa pulang Margot Robbie sih," ucap pemain film Toko Barang Mantan tersebut.

Sementara di kategori Best Leading Actor, Reza Rahadian mengaku cukup kaget dengan munculnya nama Antonio Banderas di tengah-tengah persaingan Joaquin Phoenix, Leonardo DiCaprio, Adam Driver, dan Jonathan Pryce. Kendati demikian, Reza Rahadian tetap menjatuhkan pilihan terhadap Joaquin Phoenix untuk memenangkan kategori Best Leading Actor. Baginya, penampilan Phoenix sebagai Arthur Fleck sangat luar biasa.

"Iya gue juga agak terkejut sama Antonio Banderas. Tapi gue sih tetep Joaquin Phoenix sih, tetep dia sih. I think dia harus bawa pulang," ujarnya. Oscars 2020 akan diselenggarakan kembali pada tanggal 9 Februari 2020. Pagelaran Academy Awards ke-92 ini akan dihelat di Dolby Theater, Los Angeles, California.