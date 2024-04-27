Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Potret Reza Rahadian Jalani Ibadah Umrah, Netizen: Masya Allah

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |15:01 WIB
Potret Reza Rahadian Jalani Ibadah Umrah, Netizen: Masya Allah
Reza Rahadian berangkat umrah (Foto: IG ustadz Alfie)
A
A
A

JAKARTA - Reza Rahadian belum lama ini menginjakan kaki di Tanah Suci, Makkah untuk beribadah umrah. Tak sendirian, bintang film Habibie dan Ainun itu ditemani sejumlah kerabat termasuk pendakwah, Ustadz Alfie Afandi.

Potret Reza saat beribadah umrah ini pun terpajang di media sosial. Reza terlihat aura kesejukan dan penuh damai nampak di foto-foto aktor 37 tahun itu.

Penasaran, seperti apa potret Reza Rahadian saat umrah dan panen pujian dari para netizen? Simak potretnya dilansir Instagram, @alfiealfandy dan @officialpilarez, Sabtu (27/4/2024).

Potret Reza Rahadian Jalani Ibadah Umrah, Netizen: Masya Allah

Foto pertama memperlihatkan Reza dan sahabat-sahabatnya berpose di depan Ka’bah dan jadi idaman semua umat Muslim di dunia. Terlihat Reza tersenyum tipis di tengah teriknya sinar matahari di Tanah Suci.

Reza bersama ustadz Alfie dan rekan-rekan lainnya begitu bahagia dan menikmati momentum ibadah umrah ini.

Pesona Reza mengenakan pakaian ihram ini turut membuat netizen terpana. Bersama sahabat-sahabatnya, Reza mengenakan kain ihram putih dan terlihat gagah. Reza juga mengenakan kacamata hitam dan menambah pesona tampannya.

Halaman:
1 2
