SEOUL - Kim Yoo Jung tampaknya tengah bersiap untuk proyek akting layar kaca terbarunya. Agensi sang aktris SidusHQ mengungkapkan, dia mendapat tawaran untuk bermain dalam drama Convenience Store Saet Byul.

“Dia tengah mempertimbangkan tawaran tersebut,” ujar SidusHQ dalam keterangan resminya seperti dikutip dari Soompi, Senin (13/1/2020).

Drama Convenience Store Saet Byul merupakan proyek adaptasi dari webtoon berjudul serupa yang berkisah tentang aktivitas di sebuah toko swalayan. Di toko itulah seorang pekerja paruh waktu yang nakal dan unik berinteraksi dengan manajernya yang tampan dan ceroboh selama 24 jam.

Proyek ini akan digarap oleh sutradara Lee Myung Woo yang tahun lalu sukses mengerjakan drama The Fiery Priest. Pada pertengahan Oktober 2019, Lee memutuskan mundur dari SBS dan mulai menggarap Convenience Store Saet Byul.

Sementara bagi Kim Yoo Jung ini akan menjadi proyek layar kaca terbarunya setelah membintangi Clean With Passion For Now. Selain drama, dia juga dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk membintangi film The Eight Night.

Dalam film bergenre misteri itu, dia dipercaya untuk memerankan seorang paranormal misterius bernama Ae Ran. Kisahnya tentang orang-orang yang mencoba untuk bertahan dalam menghadapi iblis yang melarikan diri.

Film The Eight Night dijadwalkan tayang pada 2020, sementara drama Convenience Store Saet Byul akan debut di layar kaca pada musim gugur tahun ini.*

