SEOUL – Beberapa saat setelah Chen EXO mengumumkan rencana pernikahannya, penggemar langsung mencoba mencari petunjuk soal jalinan asmara pelantun Shall We itu dengan tunangannya. Salah satu diantaranya mengaitkan hal ini dengan lagu di album debut solo Chen, April, and a Flower.

Mengutip Koreaboo, Senin (13/1/2020), fans menduga Chen EXO sudah menjalin hubungan spesial dengan seseorang saat ia merilis album debut solonya itu pada 1 April 2019. Sampul mini album April, and a Flower juga diyakini menggambarkan perjalanan cinta Chen dan calon istrinya.

Sementara mini album ke-2 Chen, Dear My dear dipercaya menggambarkan lebih jauh hubungan idol kelahiran 1992 itu dengan sang kekasih. Ilustrasi sampul album yang memperlihatkan karakter pria dan wanita duduk bersama di tepi sungai diartikan penggemar sebagai Chen dan tunangannya.

"Album-album itu adalah kisahnya. Rasanya seperti dari kesepian, mencari tahu, bergerak maju dan akhirnya bertemu dengannya perempuan. Jongdae, aku sangat bahagia," tulis akun @3X0L_.

Deretan lagu di dua mini album Chen juga diartikan fans sebagai gambaran kehidupan asmara sang idol. Album April, and a Flower berisi Flower, Beautiful Goodbye, Sorry Not Sorry, Love Words, I'll be There, dan Portrait of You. Sedangkan mini album ke-2 terdiri dari Shall We? My Dear, Amaranth, Hold You Tight, You Never Know, dan Good Night.

Beberapa warganet turut memberikan komentar tentang analisa kaitan cerita cinta Chen dan album-album solonya. "Jika benar itu ditulis dalam keadaan Chen yang telah menemukan pasangannya, itu manis sekali," tulis netizen.

Sementara fans lain memberikan tanggapan dengan nada bercanda. Salah satunya akun @terjawol yang mengunggah foto kebersamaan Chen dengan dua personel EXO, Baekhyun dan Chanyeol saat mengenakan blangkon serta busana Jawa pada konser EXplOration' di Indonesia. Baekhyun dan Chanyeol dianggap sebagai pager barus atau pendamping sang pengantin. "Chen dan para Pager Bagus (2019)," kicau @terjawol. Di antara kebahagiaan yang dirasakan penggemar atas rencana pernikahan Chen EXO, ada pula yang bersedih hatinya. Ada penggemar yang kecewa dengan kabar bahagia dari Chen ini. "Aku menangis dan aku dalam keadaan tidak baik. Aku tersakiti dan kecewa. Tapi dalam hati terdalamnya, setiap EXO-L merasa bahagia. Dia menemukan kebahagiaannya, tentu saja kita juga senang kan?" curhat @Dyoxo110. Ramainya kicauan fans EXO di Twitter membuat nama Chen menduduki trending topic di media sosial tersebut. Setidaknya di Indonesia, telah ada 1,39 juta kicauan warganet sejak Chen mengumumkan kabar mengejutkan tersebut. Sementara dari trending topic dunia, nama Chen dikicaukan hingga lebih dari 1,63 juta kali saat berita ini ditulis. Seperti diketahui, Chen mengumumkan lewat sebuah surat yang ia tulis sendiri rencana pernikahannya dan sang tunangan yang saat ini sudah hamil anak mereka. Tunangan Chen ini diketahui bukan dari kalangan selebriti. Baca Juga: Rizky Febian Dilaporkan Balik Suami Lina, Sule Siap Pasang Badan Kabar bahagia itu juga dikonfirmasi SM Entertainment. Agensi yang juga menaungi Super Junior ini mengatakan jika artisnya akan menggelar pernikahan secara privat.