JAKARTA - Penyanyi Audy Item mendapatkan kejutan dari sang suami Iko Uwais di sela-sela waktu senggangnya. Iko yang saat ini tengah berada di luar negeri, mencoba melakukan komunikasi dengan Audy dengan menggunakan fitur video call.

Merasa bahwa dirinya hanya akan mengobrol dengan suaminya saja, Audy Item nampak santai mengenakan daster berwarna merah dengan corak hitam tanpa makeup yang menghiasi wajahnya. Akan tetapi, ia justru merasa kaget, lantaran suaminya mengajak serta aktor idolanya Henry Golding, untuk melakukan video call.

"Matgay (mati gaya) di videocall idola pas lagi gagoleran pakai daster and no makeup hahaha," tulis Audy pada keterangan foto.

"See you both soon," lanjut Audy Item.

Melihat unggahan ibu dua anak tersebut, para rekan-rekan Audy yang juga turut mengidolakan bintang Crazy Rich Asian tersebut sontak ikut-ikutan heboh. Beberapa artis seperti Sandra Dewi hingga Meisya Siregar bahkan hanya menuliskan cukup banyak emoticon mata berbinar di kolom komentar Instagram Audy. "Kebayang paniknya," tulis rara wiritanaya. "Aaaaaaaaakkkkk," tulis penyanyi Regina Ivanova. Sebagaimana diketahui, Iko Uwais dan Henry Golding akan tampil dalam film G.I Joe berjudul Snake Eyes. Film tersebut bahkan dijadwalkan akan tayang pada tahun ini. Dalam film tersebut, Iko diketahui akan berperan sebagai Hard Master, yang merupakan guru dari Snake Eyes. Sementara Henry Golding sendiri, akan berperan sebagai Snake Eyes.