JAKARTA - Suami dari artis senior Ria Irawan, Mayky Wongkar, masih mengalami kesedihan mendalam usai ditinggal istrinya meninggal dunia pada 6 Januari 2020. Penyakit kanker yang telah menggerogoti tubuhnya sejak beberapa tahu lalu, menjadi pemicu utama kepergian bintang film Arisan tersebut.

Segala kenangan indah pasangan yang menikah pada 23 Desember 2016 ini nampaknya masih cukup segar berada diingatan Mayky. Bahkan ia mengatakan bahwa hidup bersama Ria Irawan, membuatnya selalu merasa seperti pengantin baru.

"Bersama kamu selalu berasa penganten baru everyday baby. Kamu cantik, selalu dimata ku, kamu sexy nya mentok, pintar merayu aku..," ungkap Mayky Wongkar dalam unggahannya di akun Instagram.

"Klepek- Klepek deh hati ini + kamu sering bilang, Mayk, do you still love me Mayk, rayuan yang langsung menancap dijantung pertahanan, mampus gw, berasa paling ganteng dan Keren tingkat dewa gw!!," lanjutnya.

Mayky mengungkap bahwa cukup banyak orang yang menanyakan terkait momongan, lantaran pernikahan mereka sudah tiga tahun dilakukan. Dengan santai, Mayky dan mendiang istrinya pun kerap menjawab pertanyaan itu dengan santai.

"Tapi, kalau dipikir sebenernya ya normal saja ya.. namanya juga suami istri, terus ada yang tanya, nggak pengin punya anak? Gue bilang, kita berduakan masih anak-anak, rezeki orang selalu tidak sama. Kamu surga buat aku sayang, kamu candu kedamaian dihati ini, I'm lucky man," jelasnya.

Sepeninggalan Ria Irawan, Mayky mengaku bahwa dirinya merasa sepi. Bahkan ia berharap agar Tuhan bisa kembali menghadirkan seseorang yang mirip dengan Ria Irawan untuk mengisi segala kekosongan dirinya.

"Boleh ngk minta lagi sama Tuhan yang seperti kamu.. Biar Bumi ini nggak stress amat! Enak selalu berasa pengantin baru terus!," ucapnya.

"Oh my God, please.. Help me God,kamar ini kosong.. Kirim dia buat saya ya.. Love you so much God, love you so much @riairawan," tandasnya.