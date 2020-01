JAKARTA - Sekian tahun berkutat dengan hak asuh anak, aktris Tsania Marwa akhirnya bisa sedikit bernapas lega. Pasalnya, melalui putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung, wanita 28 tahun tersebut dikabarkan sudah mendapatkan hak asuh kedua buah hatinya, Syarif Muhammad Fajri dan Aisyah Shabira.

Hal tersebut diketahui pertama kali melalui unggahan Tsania Marwa di akun Instagram pribadinya, @tsaniamarwa54. Mantan istri dari Atalarik Syach ini mengungkap bahwa sekian lama menunggu dengan perasaan hati yang tak karuan, akhirnya Tuhan mengabulkan juga permintaannya untuk bisa mengasuh kedua anaknya.

"Setelah 1037 hari yang saya lewati dengan hati hancur, sedih, luka, air mata yang sudah tidak ternilai, rasa rindu, rasa sesak, sakit, dan pilu, AKHIRNYA kabar yang saya harapkan, jawaban dari doa saya selama ini dikabulkan oleh ALLAH SWT," tulis Tsania Marwa melalui akun Instagramnya.

"Hasil putusan Sidang Hak Asuh Anak di tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat sudah keluar dan saya mendapat Hak Asuh atas KEDUA ANAK saya," lanjutnya.

Lewat putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung, bintang film Lawang Sewu ini mengaku merasa terharu dan tentunya bahagia. Sebab, Tsania Marwa diketahui sudah cukup lama sekali tak bertemu dengan kedua buah hatinya, dengan alasan dipersulit oleh sang mantan suami.

Ia pun tak lupa mengucapkan terima kasih atas segala keadilan yang telah ditetapkan oleh pihak Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Terlebih ia merasa bahwa pihak Pengadilan sangat mendukung seorang ibu untuk bisa mendapatkan hak asuh atas anak-anaknya.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih atas SEMUA DOA, DUKUNGAN, SEMANGAT, yang selama ini kalian berikan kepada saya. Saya bisa kuat sejauh ini juga karena kalian. Saya hanya membela HAK ANAK untuk mendapat kasih sayang seorang IBU dan Saya hanya seorang IBU yang ingin mendapat HAK nya," jelasnya.

"Terima kasih untuk PTA Jawa Barat yang bisa memberikan keadilan untuk seorang Ibu. Terima kasih untuk semua air mata yang terus menguatkan dan berkata, "SABAR WA, SEDIKIT LAGI!". Terima kasih untuk jiwa kuat yang terus berjuang dan berkata, "BANGKIT WA, DEMI SYARIF SHABIRA!". Terima kasih untuk semua rasa sakit di hati yang terus meyakinkan dan berkata, "TENANG WA, NIAT BAIK BERBUAH MANIS!". Terima kasih untuk semua keyakinan iman terhadap ALLAH SWT yang terus mengemis dalam doa dan berkata, "YAKIN WA, TUHAN TIDAK TIDUR!". Perjuangan belum berakhir dan inshaaAllah Umi akan selalu berjuang untuk kalian berdua . I love you all with all my heart," tutupnya.

Sementara itu, saat dihubungi melalui sambungan telepon, Minggu 5 Januari 2020 malam, kuasa hukum Tsania Marwa, Rizam Tadjoedin, nampak membenarkan hal tersebut. Namun, ia mengaku belum melihat salinan putusan tersebut.

"Eh saya sendiri belum melihat yang tertulisnya. Cuma kabarnya itu kan dari Pengadilan Tinggi Agama Bandung katanya udah dapat. Saya belum lihat putusannya bunyinya apa. Tapi saya dapat kabarnya ya dari Marwa. Alhamdulillah ya kan. Memang kan kontra memori banding kita untuk dua anak itu kembali pada Marwah," tutul Rizam.

"Dia bilang alhamdulillah putusan Pengadilan Tinggi (agama) Bandung, anak-anak keduanya ke dia," tandasnya.