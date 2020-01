LOS ANGELES - Rapper sekaligus aktris Awkwafina sukses mengukir prestasi di kancah Golden Globe Awards 2020. Ia menjadi aktris pertama keturunan Asia yang berhasil membawa piala Golden Globe Awards 2020.

Awkwafina meraih trofi sebagai Best Performance by an Actress in a Motion Picture - Musical or Comedy untuk film The Farewell. Dalam pidato kemenangan di panggung Beverly Hilton, Beverly Hills, Los Angeles, ia mendedikasikannya kepada sang ayah.

Baca Juga:

Awkwafina Resmi Bintangi Sekuel Jumanji

Tampil Apik di Crazy Rich Asians, Awkwafina Dilirik Bintangi Sekuel Jumanji

"Sudah kubilang, aku mendapatkan pekerjaan, ayah," ucap aktris 31 tahun itu, Senin (6/1/2020).

Pekerjaan itu dikatakan perempuan bernama asli Nora Lum tak lepas dari kesempatan yang diberikan Lulu Wang, sutradara film The Farewell.

"Kesempatan seumur hidup yang diberikan. Terima kasih telah mengajariku," sambung Awkwafina.

Sebelum Awkwafina, ada lima aktris keturunan Asia yang telah mendapatkan nominasi serupa di ajang Golden Globes. Mereka diantaranya Machiko Kyo (1956), Miyoshi Umeki (1961), Yvonne Elliman (1973), Hailee Steinfeld (2017) dan Constance Wu (2018).

Awkwafina menambah deretan prestasi garis minoritas keturunan Asia yang meraih penghargaan Golden Globes. Jika ia meraih penghargaan sebagai aktris utama dalam film, maka Sandra Oh menjadi satu-satunya yang memenangkan dua penghargaan. Trofi yang dimenangkan Sandra Oh adalah Best Supporting Actress- Series, Miniseries or Television Film (2005) serta Best Actress - Television Series Drama (2019). Baca Juga: Bersama-sama Makamkan Almarhumah, Sule dan Suami Lina Tak Saling Komunikasi Dihadiri Belasan Artis, Intip Proses Pemakaman Ria Irawan Sebagai informasi tambahan, Sebagai informasi tambahan, Awkwafina lahir di New York pada 2 Juni 1988. Ayahnya, Wally merupakan pria keturunan China-Amerika. Sementara sang ibu, Tia adalah imigran Korea Selatan yang berprofesi sebagai pelukis. Sejak kecil, bakat seni Lum memang sudah terlihat. Ia berlatih terompet saat duduk di LaGuardia High School. Tahun 2016, Awkwafina mendapatkan pekerjaan sebagai peran pendukung di film Neighbors 2: Sorority Rising. Kariernya makin berkibar saat Awkwafina ambil bagian di film Ocean's 8 (2018) dan berlanjut di Crazy Rich Asian di tahun yang sama.