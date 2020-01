SEOUL - Golden Disc Awards (GDA) ke-34 hari pertama telah digelar pada Sabtu, 4 Januari 2020. Seperti tahun-tahun sebelumnya, pemenang GDA hari pertama difokuskan pada penjualan digital atau digital release.

Nama-nama besar seperti BTS, Paul Kim, AKMU, hingga rookie seperti TXT dan ITZY keluar sebagai pemenang. Sayangnya, kemenangan di GDA ke-34 hari pertama menuai kontroversi.

Banyak yang mempertanyakan bagaimana metode pemilihan hingga muncul nama pemenang untuk setiap kategori. Terkait protes dan pertanyaan ini, anggota komite eksekutif GDA, Im Jin Mo memberikan penjelasan.

Syarat pertama dan paling utama untuk bisa masuk nominasi GDA ke-34 adalah lagu-lagu tersebut harus dirilis dalam periode Oktober 2018 hingga Oktober 2019. Tim GDA lantas akan menggunakan data penjualan dan pemakaian setiap lagu dari Gaon Chart hingga Desember 2019.

Pemenang kemudian akan ditentukan berdasarkan data pemakaian tiap lagu dan evaluasi tim panelis yang berisi para ahli. Data pemakaian lagu memiliki porsi nilai 60 persen, sementara penilaian ahli hanya 40 persen.

50 persen tim panelis berisi 6 member komite eksekutif GDA, 10 PD (producing director) acara musik, 4 kritikus musik, dan 30 jurnalis pop-culture. Sebagai salah satu tim panelis, Im Jin Mo tidak melihat ada yang salah dari nama-nama pemenang GDA ke-34 hari pertama.

"BTS adalah ikon 2019. Berdasar review komprehensif dari raihan dan dampak mereka dari segi musik, mereka pantas mendapat Daesang (hadiah utama) digital," tutur Im Jin Mo seperti dikutip dari Soompi, Minggu (5/1/2020).

Sebagai informasi, BTS mendapat nilai 97,9 dari 100 poin. 25 dari total 50 ahli memilih lagu BTS, Boy with Luv sebagai lagu yang pantas mendapat Daesang untuk Digital Song of the Year.

Menyusul di bawah BTS dengan poin tertinggi adalah Paul Kim yang menerima Bonsang lewat Me After You. Sang solois mendapat poin 77,7 dan 1 suara dari ahli untuk Daesang.