SEOUL - Gaon Chart mengumumkan deretan musisi Korea Selatan yang berhasil meraih sertifikasi platinum. Beberapa dari penerima sertifikasi platinum itu adalah Super Junior, BLACKPINK, Song Ha Ye, hingga BTS.

Sertifikasi itu, menurut Soompi, diberikan Gaon Chart berdasarkan sistem baru Asosiasi Industri Konten Musik Korea Selatan yang diberlakukan sejak 1 Januari 2018. Regulasi baru itu mengatur sertifikasi platinum akan diberikan kepada musisi yang berhasil menjual 250.000 kopi album fisik mereka.

Untuk lagu, pemberian sertifikasi platinum akan diberikan kepada musisi yang singlenya diunduh 2,5 juta kali atau 100 juta streaming. Berdasarkan regulasi itu, album studio kesembilan Super Junior, ‘Time Slip’ berhasil menerima sertifikasi platinum.

Album yang dirilis Super Junior pada 14 Oktober 2019 itu merupakan proyek comeback perdana mereka dengan formasi lengkap alias sembilan member. Seperti diketahui pertengahan 2019 para personel Super Junior merampungkan tugas wamil mereka.

Selain Leeteuk cs, NU’EST juga meraih penghargaan serupa lewat mini album keenam mereka bertajuk ‘Happily Ever After’. Rilis pada 29 April 2019, mini album tersebut berisi enam lagu, di antaranya Segno, BET BET, BASS, Talk About Love, Different, dan Fine.

BTS juga meraih sertifikasi platinum lewat lagu Fake Love yang telah diunduh lebih dari 2,5 juta kali. Selain itu, lagu tersebut juga berhasil menyabet penghargaan Golden Disc Awards yang digelar pada 5 Januari silam.

Menyusul kesuksesan BTS, lagu Forever Young milik BLACKPINK juga membukukan prestasi serupa. Lagu itu termasuk dalam album ‘Square Up’ yang dirilis pada 15 Juni 2018.

Terakhir, Song Ha Ye berhasil meraih sertifikasi platinum lewat lagu Your Regards. Lagu itu berhasil mencapai 100 juta streaming setelah dirilis pada 12 Mei silam.*

