SEOUL - Aktor Shin Sung Rok dikabarkan tengah mempertimbangkan tawaran untuk kembali berkolaborasi dengan kreator The Last Empress. Dalam keterangannya, agensi sang aktor menjelaskan bahwa Shin tengah mempertimbangkan dengan positif tawaran tersebut.

“Shin Sung Rok mendapatkan tawaran untuk menjadi aktor utama dalam drama Penthouse,” ujar HB Entertainment dalam keterangan resminya seperti dikutip dari Soompi, Jumat (27/12/2019).

Proyek drama itu akan digawangi Joo Dong Min dan Kim Soon Ok, sutradara dan penulis skenario yang juga menggarap The Last Empress. Apabila Shin Sung Rok menerima Penthouse, maka ini akan menjadi kolaborasi ketiganya bersama sutradara Joo yang juga pernah menggarap drama Return.

Selain Shin, SBS selaku stasiun TV yang menayangkan drama itu juga dikabarkan tengah mendekati aktris Eugene. Apabila dia menerimanya, Penthouse akan menjadi drama terbarunya setelah 4 tahun vakum.

Drama All About My Mom merupakan serial keluarga dengan 54 episode yang sukses meraih rating 38,2 persen. Proyek itu bahkan mengantarkan sang aktris meraih trofi Excellence Award Actress in a Serial Drama dari KBS Drama Awards 2015. Serial Penthouse berkisah tentang seorang perempuan yang akan mempertaruhkan segalanya untuk mencapai impiannya menghuni sebuah penthouse mewah di kawasan Gangnam, Seoul, Korea Selatan. Namun dalam proses mencapai impiannya tersebut, dia menyadari berubah menjadi monster.