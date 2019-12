JAKARTA - Penampilan para peserta di Babak Top 10 Indonesian Idol 2019 semakin memanas. Setiap peserta mengerahkan kemampuan terbaiknya demi menjaga impian menjadi idola Indonesia.

Mirabeth menjadi salah satu peserta Babak Top 10 Indonesian Idol 2019 yang tampil memukau. Membawakan lagu Somewhere Only We Know, Mirabeth terlihat anggun ketika membuka panggung dengan memainkan piano.

Bermain dengan nada-nada tinggi, Mirabeth tak terlihat kesulitan untuk merebut hati juri. Suaranya mengalun dengan begitu indah dalam setiap bagian lagu.

Lima juri pun mengapresiasi penampilan Mirabeth dengan standing ovation. Anang Hermansyah langsung memberi pujian setelah lagu berakhir.

"Satu lagi penampilan kamu yang memberikan arti cukup tinggi. Nyanyi menggunakan alat musik kayak tadi itu gak gampang. Kamu bisa seekspresif tadi, hampir aku bilang kamu sempurna. Jadi aku harus mengapresiasi ini bagian dari penampilan kamu yang sangat bagus," kata Anang.

Mirabeth pun mendapat kesempatan emas berduet dengan Ariel, yang selama ini merupakan idolanya. Mirabeth mengatakan ingin berduet membawakan lagu Tak Ada yang Abadi. Dan selamat @MirabethIdol10 kamu berhasil memukau semua juri malam ini 👏🏻 #IndonesianIdol pic.twitter.com/CcVcAnbElK — IndonesianIdol (@IndonesianIdol) December 23, 2019 Dalam komentarnya, Ariel juga memberikan pujian setinggi langit. Vokalis band Noah tersebut memuji pendalaman emosi Mirabeth ketika membawakan lagu Tak Ada yang Abadi. "Lagu ini salah satu kesenangan saya karena ini butuh penjiwaan karena sedih banget. Pas kamu nyanyiin kamu bikin improve bagus, enak, aneh tapi tetap enak. Dengan apa yang kamu bisa lakuin itu saya gak heran kamu bisa nyanyiin lagu Tak Ada yang Abadi sebagus tadi," puji Ariel.