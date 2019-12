JAKARTA – Indonesian Idol memasuki babak 10 besar pada Senin (23/12/2019) pukul 21.00 WIB. Kompetisi dipastikan akan makin sengit dan setiap peserta harus menunjukkan performa terbaik mereka untuk bertahan.

Baca Juga: Punya Karakter Kuat, Maia Estianty Doakan Richard Sukses di Luar Idol

Membawakan lagu Rise Up, Mahalini akan menjadi kontestan pertama yang tampil. Aksinya akan disusul Nuca yang menampilkan hits lawas milik Laluna, Selepas Kau Pergi. Melanjutkan dua peserta tersebut, Novia akan tampil membawakan Desert Rose dan Mirabeth dengan Somewhere Only We Know.

Selain bocoran mengenai penampilan peserta, kejutan yang bakal hadir pada malam nanti adalah kedatangan Ariel sebagai juri tamu. Frontman grup Noah ini akan menggantikan salah satu juri yang berhalangan hadir.

Baca Juga: Beda Agama, 4 Artis Ini Harmonis Rayakan Natal Bersama Keluarga

Bukan hanya Ariel Noah, Ahmad Abdul, runner up Indonesian Idol 2018 juga akan menyemarakkan Top 10 ajang pencarian bakat itu. Sebagai informasi, penyanyi kelahiran Kupang ini baru saja merilis single Tell Me Something. Lalu, apakah lagu itu akan dibawakannya nanti? Mari kita nantikan.

Seperti minggu sebelumnya, pada babak spektakuler ini, akan ada satu peserta yang tereliminasi karena sedikitnya jumlah voting. Untuk itu, terus dukung idola Anda dengan SMS dan melalui aplikasi Tokopedia agar bisa bertahan dan menjadi juara. Berikut bocoran setlist yang akan dinyanyikan peserta Indonesian Idol pekan ini. 1. Mahalini – Rise Up, Andra Day 2. Nuca – Selepas Kau Pergi, La Luna 3. Novia – Desert Rose, Sting Feat. Cheb Mami 4. Mirabeth – Somewhere Only We Know, Keane 5. Samuel – Better Now, Post Malone 6. Tiara – Kiss and Make Up, Dua Lipa & BLACKPINK 7. Agseisa - I Don't Wanna Be You Anymore, Billie Eilish 8. Ainun – This Is Me, Keala Settle 9. Ziva – Peri Cintaku, Marcell 10. Lyodra – Till It Hurts, Yellow Claw Feat. Ayden